Первая женщина в истории: спортсменка из Грузии поедет на десятую Олимпиаду 27 июня, 10:10 Нино Салуквадзе (Фото:eurosport.co.uk)

Легендарная грузинская спортсменка, которая выступает в соревнованиях по стрельбе из пистолета, Нино Салуквадзе отобралась на десятые в карьере Олимпийские игры.

54-летняя Салуквадзе, в активе которой олимпийские медали всех достоинств, является рекордсменкой среди женщин по числу Олимпиад, в которых она участвовала. У мужчин в десяти Играх на данный момент выступил только канадский конник Иан Миллар.

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Олимпийскую лицензию Салуквадзе получила, заняв четвертое место в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров на Европейских играх-2023.

Салуквадзе — шестикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы в стрельбе из пистолета на дистанциях 10 и 25 метров. Она дебютировала на Олимпийских играх в Сеуле-1988, где выиграла золото в стрельбе из пистолета (25 м).

Также на ее счету серебро Сеула-1988 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и бронза в аналогичной дисциплине в Пекине-2008.

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Нино Салуквадзе выступила вместе с сыном — они стали первой в истории парой мать и сын, которые соревновались на одних Олимпийских играх.

Ранее на Европейских играх, чтобы спасти свою команду, толкательница ядра из Бельгии пробежала стометровку с барьерами.