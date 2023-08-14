35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда допустят Россию и Беларусь — Шмыгаль 15 августа, 02:44 Летние Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже (Фото:REUTERS/Isei Kato)

35 стран готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года, если к соревнованиям допустят страну-агрессора Россию и ее приспешника Беларусь. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram в понедельник, 14 августа.

Глава правительства подчеркнул, что спорт и военная агрессия несовместимы. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта и каждый день атакует дронами и ракетами мирные города и села.



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«Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх… Украина настроена решительно. Создана мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», — заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что рассчитывает на правильное решение Международного олимпийского комитета и на то, что агрессора отстранят от международных соревнований.



Национальный олимпийский комитет Украины 14 августа опубликовал заявление, согласно которому, консультации по вопросу участия украинской команды в Олимпиаде, если туда допустят представителей России и Беларуси, еще продолжаются. Окончательное решение примут после того, как рассмотрят «все факторы».

Международный олимпийский комитет по состоянию на 14 августа официально не приглашал страну-агрессор и ее приспешника участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не исключал допуск россиян и беларусов к Олимпиаде.

Ранее Украина допускала бойкот Олимпиады-2024, если российские или беларусские спортсмены будут представлены даже под нейтральным флагом.