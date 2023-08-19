Грязная вода. В Париже снова отменили тестовые соревнования Олимпиады-2024 19 августа, 19:49 Соревнования должны были пройти в Сене (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

19 августа в столице Франции должны были пройти соревнования по паратриатлону. Однако этап плавания отменили из-за плохого качества воды в Сене.



Организаторы заявили, что решение принято во избежание рисков для здоровья и безопасности спортсменов.

Турнир является тестовым стартом к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ранее мы показывали, как выглядят олимпийские арены во Франции за год до Игр.

Видео дня

Париж готовится к Играм / Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В августе из-за загрязнений Сены уже были отменены еще одни тестовые соревнования — Кубок мира по плаванию на открытой воде.

Сейчас в Сене нельзя плавать / Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Напомним, что пятый раз в истории Украина выступит на Олимпийских играх в командном виде спорта.

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