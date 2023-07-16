Украина завоевала в легкой атлетике первые лицензии на Олимпиаду-2024 16 июля, 18:18 Прыжок Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Три наши спортсменки успешно выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.



В прыжках в высоту две украинки выиграли награды. Чемпионкой стала Ирина Геращенко, а Юлия Левченко заняла третье место. При этом Геращенко и Левченко выполнили олимпийский норматив — 1,97 метра.

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Отметим, что этот этап пропускает лидер мирового сезона Ярослава Магучих. Наша спортсменка не смогла прилететь в Хожув из-за отмены рейса.

Еще одну лицензию в Париж-2024 завоевала Марина Бех-Романчук. Она заняла второе место в тройном прыжке. Интересно, что Марина впервые выполнила олимпийский норматив в тройном прыжке. До этого на Играх она выступала лишь в прыжках в длину.

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