Украина завоевала в легкой атлетике первые лицензии на Олимпиаду-2024
Прыжок Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Три наши спортсменки успешно выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.
В прыжках в высоту две украинки выиграли награды. Чемпионкой стала Ирина Геращенко, а Юлия Левченко заняла третье место. При этом Геращенко и Левченко выполнили олимпийский норматив — 1,97 метра.
Отметим, что этот этап пропускает лидер мирового сезона Ярослава Магучих. Наша спортсменка не смогла прилететь в Хожув из-за отмены рейса.
Еще одну лицензию в Париж-2024 завоевала Марина Бех-Романчук. Она заняла второе место в тройном прыжке. Интересно, что Марина впервые выполнила олимпийский норматив в тройном прыжке. До этого на Играх она выступала лишь в прыжках в длину.
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