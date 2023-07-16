Украина завоевала в легкой атлетике первые лицензии на Олимпиаду-2024

16 июля, 18:18
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Прыжок Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Прыжок Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Три наши спортсменки успешно выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.

В прыжках в высоту две украинки выиграли награды. Чемпионкой стала Ирина Геращенко, а Юлия Левченко заняла третье место. При этом Геращенко и Левченко выполнили олимпийский норматив — 1,97 метра.

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Отметим, что этот этап пропускает лидер мирового сезона Ярослава Магучих. Наша спортсменка не смогла прилететь в Хожув из-за отмены рейса.

Еще одну лицензию в Париж-2024 завоевала Марина Бех-Романчук. Она заняла второе место в тройном прыжке. Интересно, что Марина впервые выполнила олимпийский норматив в тройном прыжке. До этого на Играх она выступала лишь в прыжках в длину.

Ранее мы писали, что знаменитый спортсмен зарабатывает деньги на сайте для взрослых ради поездки на Олимпиаду.

А также рассказывали, что спортсменка из Грузии поедет на свою десятую Олимпиаду.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Ирина Геращенко Легкая атлетика Юлия Левченко Марина Бех-Романчук Олимпиада-2024

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