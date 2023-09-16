«Я жду этого». Легенда бокса Пакьяо назвал свою самую большую мечту 16 сентября, 09:28 На профессиональном ринге Пакьяо провел 72 боя, 62 из которых выиграл (Фото:Мэнни Пакьяо via Instagram)

44-летний боксер Мэнни Пакьяо заявил, что планирует завоевать золотую медаль Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам боксера, он уже пытался стать частью сборной Филиппин, однако получил отказ.

«Я жду этого и очень рад этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.

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Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание — завоевать золотую медаль на Олимпиаде", — сказал Пакьяо.

Пакьяо единственный боксер в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

В своем последнем бою в 2021 году Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу.