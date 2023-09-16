«Я жду этого». Легенда бокса Пакьяо назвал свою самую большую мечту
На профессиональном ринге Пакьяо провел 72 боя, 62 из которых выиграл (Фото:Мэнни Пакьяо via Instagram)
44-летний боксер Мэнни Пакьяо заявил, что планирует завоевать золотую медаль Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщает Boxing Scene.
По словам боксера, он уже пытался стать частью сборной Филиппин, однако получил отказ.
«Я жду этого и очень рад этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.
Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание — завоевать золотую медаль на Олимпиаде", — сказал Пакьяо.
Пакьяо единственный боксер в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.
В своем последнем бою в 2021 году Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу.