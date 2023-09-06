Французских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду-2024 в Париже 6 сентября, 12:33 Талисман Игр в Париже (Фото:twitter.com/Paris2024)

Дисциплинарная комиссия Антидопингового агентства Франции (AFLD) сообщила о давлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).



В комиссии заявили, что в прошлом месяце получили письмо от WADA, в котором «предписывается изменить свое поведение», иначе возникнет риск инициирования процедуры несоблюдения кодексу и возможных санкций.

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В письме от WADA говорится о трех допинг-случаях, в которых AFLD было «недостаточно строгим». WADA обвинило агентство в принятии решений, «явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда», сообщает AFP.

В AFLD отметили, что «с изумлением узнали об этой невероятной попытке давления». А также обвинили WADA в «настоящем шантаже».

«Это угрожает разбирательством, которое может привести к отстранению французских спортсменов от участия в определенных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции принимать такие соревнования», — говорится в заявлении Антидопингового агентства Франции.

По словам AFLD, после письма от WADA дисциплинарная комиссия приняла несколько сотен решений, которые международное агентство не оспаривало.

Напомним, что в Париже отменили тестовые соревнования перед Играми-2024.

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