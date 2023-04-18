Сборную России по баскетболу не допустили к квалификации Олимпиады-2024, где сыграет Украина 18 апреля, 18:35 Место России заняла Болгария (Фото:fbu.ua)

На фоне рекомендаций МОК о допуске россиян и белорусов к соревнованиям Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение не разрешать сборной России участвовать в квалификации Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Париже.

Об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

Место России заняла Болгария, ставшая лучшей европейской сборной в рейтинге после бана команды из страны-агрессора.

Среди участников квалификационного турнира также присутствует мужская сборная Украины.

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В общей сложности от Европы в квалификации сыграют 16 сборных: Украина, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция и Болгария.

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Жеребьевка олимпийских предварительных квалификационных турниров состоится 1 мая 2023 года.

Ранее российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги в сезоне 2022/23.

