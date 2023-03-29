Медаль за трусость: в США разозлились на решение Томаса Баха по России 29 марта, 21:15 Томас Бах — президент МОК (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Американское издание USA Today выступило с критикой решения МОК допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.



От журналистов досталось главе МОК Томасу Баху. Его обвинили в трусости, лицемерии, а также в поддержке путинского режима.

Напомним, что Бах продвигает идею разрешить российским и белорусским спортсменам поехать в Париж-2024 если они открыто не поддерживают войну в Украине и не находятся на службе в вооруженных силах своих стран.



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«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. А еще медаль за лицемерие.

До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до Олимпиады.

Вместо того чтобы принять жесткое решение или вообще какое-либо решение, МОК перекладывает ответственность с себя на других. Хотя рекомендации могут показаться здравыми, они также служат для того, чтобы федерации выполняли за МОК всю грязную работу.

Бах хочет показать Путину, что это не его вина, если федерации не допустят российских спортсменов к олимпийской квалификации", — говорится в материале издания US Today.

Кроме того журналисты напомнили Баху, что российские гимнасты, которые стали чемпионами в Токио-2020, купили дроны для армии. Чемпионка Игр-2020 гимнастка Ангелина Мельникова открыто позировала с буквой «Z», а победитель Олимпиады-2020 в плавании Евгений Рылов — офицер Нацгвардии. Если с такими спортсменами все очевидно, то есть десятки других, лояльность которых к путинскому режиму не афишируется. И не понятно, кто понесет наказание, если такие атлеты поедут на Игры в Париж.

«После февраля 2022 года аргументы в пользу запрета России участвовать в соревнованиях только усилились. За 13 месяцев, когда старый приятель Баха Владимир Путин начал войну, направленную на уничтожение самого существования Украины, были убиты более 200 украинских спортсменов, в том числе фигурист, участвовавший в Юношеских Олимпийских играх в 2016 году. Тренировочные базы по всей Украине разбомблены, а олимпийские спортсмены были вынуждены покинуть страну.

Но даже в такой ситуации будет наивно думать, что Бах выступит против России", — пишет US Today.

Ранее мы писали, что организаторы Европейских игр-2023 в Польше запретили в них участвовать спортсменам из России и Беларуси.