Поляки восстали против МОК: Россию и Беларусь не пустят на Европейские игры 29 марта, 18:41 Главная арена Европейских игр (Фото:twitter.com/eg2023pl)

Организаторы Европейских игр, которые пройдут в Кракове, нашли решение, как обойти рекомендации МОК. Они не могут запретить участвовать россиянам и белоруссам в соревнованиях. Зато могут спортсменов не пустить в страну.

Представитель оргкомитета Европейских игр Марцин Новак пообещал, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены на соревнования даже при условии соблюдения новых рекомендаций Международного олимпийского комитета.



Видео дня

По словам чиновника, представителей стран-агрессоров просто-напросто не пустят на территорию Польши. Хотя ранее МОК рекомендовал допустить атлетов России и Беларуси к международным стартам.



«Спортсмены, представляющие Россию и Беларусь, не будут принимать участие в наших Играх ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах», — цитирует Новака официальный сайт Игр-2023.



Что такое Европейские игры? Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Попросту говоря, континентальная Олимпиада.



Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. На них будут разыграны награды в 26 видах спорта. В 19 дисциплинах пройдет квалификация на Олимпиаду-2024. Всего планируется участие 7 тысяч спортсменов из 48 стран.



Кстати, на Играх-2019 сборная Украины заняла третье общекомандное место, завоевав 52 медали — 16 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Томас Бах служит интересам России.