В пятый раз в истории Украина выступит на летней Олимпиаде в командном виде спорта 3 июля, 09:51 Сборная Украины по футболу представит нашу страну на Олимпиаде-2024 (Фото:УАФ)

Сборная Украины по футболу впервые представит нашу страну на Олимпийских играх благодаря победе над сборной Францией в четвертьфинале Евро U-21.

Украина впервые с 2004 года выступит в командном виде спорта на Олимпиаде. В целом это будет пятый раз, когда украинцы примут участие в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх.

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До этого нашу страну представили женские сборные по баскетболу и волейболу в 1996 году и по гандболу в 2004. Также на Олимпиаде-1996 была мужская сборная по баскетболу.

Напоминаем, что Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) летом следующего года.

На нашем сайте можно посмотреть обзор матча молодежной сборной Украины против Франции, который вывел нашу футбольную команду на Олимпийские игры.