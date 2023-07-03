В пятый раз в истории Украина выступит на летней Олимпиаде в командном виде спорта
Сборная Украины по футболу представит нашу страну на Олимпиаде-2024 (Фото:УАФ)
Сборная Украины по футболу впервые представит нашу страну на Олимпийских играх благодаря победе над сборной Францией в четвертьфинале Евро U-21.
Украина впервые с 2004 года выступит в командном виде спорта на Олимпиаде. В целом это будет пятый раз, когда украинцы примут участие в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх.
До этого нашу страну представили женские сборные по баскетболу и волейболу в 1996 году и по гандболу в 2004. Также на Олимпиаде-1996 была мужская сборная по баскетболу.
Напоминаем, что Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) летом следующего года.
На нашем сайте можно посмотреть обзор матча молодежной сборной Украины против Франции, который вывел нашу футбольную команду на Олимпийские игры.