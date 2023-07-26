Год до Олимпиады-2024. Как сейчас выглядят арены главных соревнований планеты — фото
Париж готов к Олимпиаде (Фото:REUTERS, Коллаж NV)
XXXIII Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля 2024 года. Мы покажем на каких стадионах будут бороться за медали лучшие атлеты мира.
Большинство олимпийских соревнований будут проходить в Париже и в его пригородах — это Сен-Дени, Ле-Бурже, Нантер, Версаль и Вер-сюр-Марн. Турниры по гандболу пройдут в Лилле, парусный спорт примет Марсель, а соревнования по серфингу состоятся в Теахупоо на заморской территории Французской Полинезии. Футбол также будет проходить в Марселе, Бордо, Десин-Шарпье, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.
Ранее мы писали, что пятый раз в истории Украина выступит на летней Олимпиаде в командном виде спорта.