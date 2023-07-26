Год до Олимпиады-2024. Как сейчас выглядят арены главных соревнований планеты — фото 26 июля, 15:53 Париж готов к Олимпиаде (Фото:REUTERS, Коллаж NV)

XXXIII Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля 2024 года. Мы покажем на каких стадионах будут бороться за медали лучшие атлеты мира.



Большинство олимпийских соревнований будут проходить в Париже и в его пригородах — это Сен-Дени, Ле-Бурже, Нантер, Версаль и Вер-сюр-Марн. Турниры по гандболу пройдут в Лилле, парусный спорт примет Марсель, а соревнования по серфингу состоятся в Теахупоо на заморской территории Французской Полинезии. Футбол также будет проходить в Марселе, Бордо, Десин-Шарпье, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.



Видео дня

Церемония открытия Олимпиады пройдет на реке Сенна / Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Стад-де-Франс: легкая атлетика, регби-7, церемония закрытия Игр / Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Берси Арена: баскетбол, спортивная гимнастика, прыжки на батуте / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Париж: на территории Дома инвалидов пройдет стрельба из лука / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Вер-сюр-Марн: все соревнования по гребле / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Сен-Дени: дворец водных видов спорта / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Париж: художественная гимнастика и бадминтон / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Версаль: велодром / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Париж: тяжелая атлетика, волейбол, настольный теннис / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Марсель: парусный спорт / Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Версаль: гольф / Фото: REUTERS/Charles Platiau

Париж: теннис пройдет на кортах Ролан Гаррос / Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Теахупоо: серфинг / Фото: REUTERS/Joseba Etxaburu

Нантер: строится стадион для хоккея на траве / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ранее мы писали, что пятый раз в истории Украина выступит на летней Олимпиаде в командном виде спорта.