Палач украинского спорта. На кого работает Томас Бах 29 марта, 11:09 Президент МОК Томас Бах (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Международный олимпийский комитет продолжает гнуть свою линию — шаг за шагом приближает российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже-2024.

На последнем исполкоме МОК было принято решение допустить представителей страны-агрессора к международным стартам.

«Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», — краткое резюме от главы МОК Томаса Баха.

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А решение очень простое и оно бы устроило весь демократический мир. Нужно лишь набраться смелости и стать на сторону добра. Ведь выбор не велик:

а) спортсмены, которые молча поддерживают диктаторский режим Владимира Путина и открыто не протестуют против войны;

б) спортсмены, которые не имеют возможности дома готовиться к Олимпиаде из-за разрушенных стадионов, и которые потеряли на войне родных, друзей, коллег.

Увы, Бах выбрал первых. Почему? Под благородными лозунгами «спорт вне политики» и «стоп дискриминации по паспорту» прослеживается очень лояльное отношение Баха к России и Путину. Он всегда был адвокатом россиян, за что на родине получил прозвище «пудель Путина». Именно так главу МОК назвал немецкий Bild.

Баха презирают на родине / Фото: Скриншот статьи Bild

Томас Бах стал президентом Международного олимпийского комитета накануне Олимпиады в Сочи-2014. Игры в России проходили одновременно с Революцией Достоинства. После кровавых расстрелов на Майдане украинская делегация хотела на церемонии закрытия Олимпиады выйти в траурных повязках, но МОК (читай Бах) запретил!

Олимпиада-2014 запомнилась грандиозным скандалом. Расследование Всемирного антидопингового агентства доказало наличие государственной допинговой программы в России.

Как вы думаете, какая была реакция Баха? Несмотря на возмущение спортивной общественности всего мира, МОК решил допустить Россию к Играм-2016 под национальным флагом.

Влиятельное немецкое издание Die Zeit не выбирало выражений, давая характеристику Томасу Баху. Статья вышла под громким заголовком «Русофил и коррупционер — все, как любит Путин», а Бах был назван «хорошо оплачиваемым российским спортивным послом».

Через два года допинговая проблема России достигла таких высот, что игнорировать ее уже нельзя было.

Бах защищал своих друзей до последнего и вместо отстранения добился того, что спортсмены России поехали на Игры под олимпийским флагом.

Под тем самым, под которым Бах планирует их протащить в Париж-2024.

То есть, на трех последних Олимпиадах российские атлеты выступали под олимпийским флагом — это было наказание за государственную допинговую программу. На следующей Олимпиаде они тоже могут выступать под олимпийским флагом — так «строго» МОК накажет Россию за развязанную войну и геноцид украинского народа.

И да, когда Украина заикнулась о бойкоте Олимпиады из-за участия россиян, Томас Бах взорвался гневной тирадой о нарушении олимпийской хартии и пригрозил нашей стране длительной дисквалификацией. Бах четко показал, что готов стать палачом украинского спорта в угоду путинскому режиму.

Украинцы протестуют против участия России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года / Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Томас Бах служит интересам России.