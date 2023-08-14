Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян и белорусов 14 августа, 13:07 Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году с 26 июля по 11 августа (Фото:REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Украина готова принять участие в Олимпийских играх в Париже даже при условии допуска к соревнованиям нейтральных спортсменов из России и Беларуси.

Об этом в интервью Kyodo News заявил министр спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет», — сказал Гутцайт.

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В январе Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям при определенных условиях, в том числе в качестве нейтральных спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не исключил допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

Ранее Украина допускала бойкот Олимпиады-2024, если российские или белорусские спортсмены будут представлены даже под нейтральным флагом.

