Допинг-скандал. Сборную Украины по тяжелой атлетике могут не пустить на Олимпиаду-2024 30 апреля, 13:41 Алина Марущак (Фото:instagram.com/a.maruschak.alina)

Украинская команда трижды нарушила антидопинговые правила после Токио-2020.



Не успели мы порадоваться за успешное выступление сборной Украины на чемпионате Европы по тяжелой атлетики, как пришли плохие новости. Украинскую команду могут не пустить на Олимпиаду-2024.

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Дело в том, что чемпионка мира-2021 Алина Марущак сдала положительный результат на допинг, сообщает insidethegames.biz. Это уже третий положительный допинг-тест в нашей команде после Олимпиады-2020. А значит Украина может быть лишена квот на Игры в Париже.

Кроме Марущак погорели на запрещенных препаратах Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Если их вина будет доказана, Международная федерация тяжелой атлетики может применить против Украины жесткие санкции.

Ранее на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Армении сожгли азербайджанский флаг.