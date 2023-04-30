Допинг-скандал. Сборную Украины по тяжелой атлетике могут не пустить на Олимпиаду-2024
Алина Марущак (Фото:instagram.com/a.maruschak.alina)
Украинская команда трижды нарушила антидопинговые правила после Токио-2020.
Не успели мы порадоваться за успешное выступление сборной Украины на чемпионате Европы по тяжелой атлетики, как пришли плохие новости. Украинскую команду могут не пустить на Олимпиаду-2024.
Дело в том, что чемпионка мира-2021 Алина Марущак сдала положительный результат на допинг, сообщает insidethegames.biz. Это уже третий положительный допинг-тест в нашей команде после Олимпиады-2020. А значит Украина может быть лишена квот на Игры в Париже.
Кроме Марущак погорели на запрещенных препаратах Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Если их вина будет доказана, Международная федерация тяжелой атлетики может применить против Украины жесткие санкции.
Ранее на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Армении сожгли азербайджанский флаг.