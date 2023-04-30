Допинг-скандал. Сборную Украины по тяжелой атлетике могут не пустить на Олимпиаду-2024

30 апреля, 13:41
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Алина Марущак (Фото:instagram.com/a.maruschak.alina)

Алина Марущак (Фото:instagram.com/a.maruschak.alina)

Украинская команда трижды нарушила антидопинговые правила после Токио-2020.

Не успели мы порадоваться за успешное выступление сборной Украины на чемпионате Европы по тяжелой атлетики, как пришли плохие новости. Украинскую команду могут не пустить на Олимпиаду-2024.

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Дело в том, что чемпионка мира-2021 Алина Марущак сдала положительный результат на допинг, сообщает insidethegames.biz. Это уже третий положительный допинг-тест в нашей команде после Олимпиады-2020. А значит Украина может быть лишена квот на Игры в Париже.

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Кроме Марущак погорели на запрещенных препаратах Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Если их вина будет доказана, Международная федерация тяжелой атлетики может применить против Украины жесткие санкции.

Ранее на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Армении сожгли азербайджанский флаг.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Тяжелая атлетика Олимпиада-2024

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