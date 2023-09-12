Безоговорочная капитуляция. Путин разрешил российским спортсменам поехать на Олимпиаду без флага и гимна 12 сентября, 13:46 Путин разрешил атлетам поехать в Париж-2024 (Фото:REUTERS, коллаж NV)

Глава России принял все условия Международного олимпийского комитета.



Владимир Путин выступил с речью на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, где затронул вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

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«Те из спортсменов, кто годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять это решение. Но, что касается самого олимпийского движения, я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена», — передает слова Путина Чемпионат.

Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается представителей силовых ведомств, а также командных видов спорта. Кроме того, на всех международных соревнованиях запрещены гимн и флаг России.

Ранее российские чиновники возмущались решением МОК и называли предателями спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе. А Путин даже обещал организовать альтернативную Олимпиаду. Но теперь глава России безоговорочно принял все требования МОК.