Томас Бах договаривается с Макроном о допуске России на Олимпиаду-2024 в Париже 22 июня, 15:33 Президент МОК Томас Бах (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Президент МОК всеми силами добивается того, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на Олимпийских играх.

Сегодня, выступая на сессии МОК, Бах заявил, что мировой спорт находится под серьезной угрозой.

«Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать на Олимпиаду, а кого — нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам.

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Это приведет к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл", — цитирует Баха sports.ru.

«Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами.

Россия хочет, чтобы мы проигнорировали конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными.

Каждый спортсмен, соблюдающий правила, должен иметь возможность соревноваться. На кону наши ценности и сила олимпийского движения, больше ничего.

Две недели назад я встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы договорились сотрудничать, в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже", — сказал Бах.

Ранее в Украине появился список российских спортсменов, которые поддерживают войну.