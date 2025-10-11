Украинец, завоевавший путевку на Олимпиаду-2026, хочет получить гражданство другой страны

20-летний украинский фигурист Федор Кулиш, выступающий за Латвию и завоевавший путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года, намерен получить латвийское гражданство.

Об этом сообщается в репортаже программы 4.studija на латвийском телеканале LTV1.

Кулиш родился в Киеве, занимается фигурным катанием с пяти лет и в начале карьеры представлял Украину. В Латвию переехал после полномасштабного вторжения России.

В 2023 году Кулиш начал выступать за Латвию, а в этом году на чемпионате мира вместе с Денисом Васильевым завоевал две квоты на Олимпийские игры 2026 года.

Для участия в Олимпиаде спортсмен должен быть гражданином соответствующей страны. Латвийская федерация конькобежного спорта и олимпийский комитет работают над тем, чтобы Кулиш смог получить гражданство в ускоренном порядке.

Отмечается, что пока идет подготовка к рассмотрению вопроса в парламенте, Кулиш активно тренируется, а также изучает латвийский язык и историю.

Напомним, единственную лицензию Украины на Олимпиаду-2026 в фигурном катании завоевал Кирилл Марсак.