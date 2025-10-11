Пришлось сняться с соревнований. Украинского фигуриста госпитализировали во время турнира в Грузии

Кирилл Марсак в сентябре получил для Украины лицензию на Игры-2026 (Фото: REUTERS/Brian Fluharty)

В Тбилиси 9 октября уроженец Херсона выступил с короткой программой в одиночном катании, заняв 11-е место с результатом 68.79 баллов. На следующий день он должен был стартовать в произвольной программе, но Кирилл решил сняться с турнира.

По данным Суспільне Спорт, 21-летнего фигуриста госпитализировали с подозрением на аппендицит, однако заболевание после обследования не подтвердилось.

Кстати, на Trialeti Trophy в Тбилиси Украина, кроме мужского катания, также была представлена в танцах на льду: тандем Зои Ларсон и Андрея Капрана по результатам ритмической и произвольной программы занял седьмое место (161.77 балла).

Отметим, что Кирилл Марсак в сезоне 2025/26 еще выступал на соревнованиях Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, где занял 10-е место с результатом 223.20 балла.

В сентябре он получил единственную лицензию Украины на зимнюю Олимпиаду-2026 в фигурном катании. Отборочный турнир прошел в Пекине, где Кирилл стал четвертым.

Эта лицензия неименная, поэтому кто именно будет представлять нашу страну в Милане, будет определено ближе к Олимпийским играм.

Ранее мы писали, что Марсака обокрали в раздевалке во время олимпийской квалификации.

Напомним, что впервые в истории на Олимпиаде не будет украинских танцевальных дуэтов. Не поедут на Игры-2026 и спортивные пары из Украины. А в одиночном женском катании Украина и вовсе отказалась от квалификации.

Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.