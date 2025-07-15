Оргкомитет зимних Олимпийских представил медали, которые будут вручаться призерам Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Презентация наград состоялась 15 июля в Венеции. Ранее оргкомитет показал факел для олимпийской эстафеты.

В основе дизайна медалей лежит союз двух городов — Милана и Кортина-д'Ампеццо, — принимающих ОИ-2026. Медаль составлена из двух половинок, «соединенных» олимпийскими кольцами, которые показывают единство пути олимпийских спортсменов и тех, кто помогал им достичь успеха.

Медали будут отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Выпуском займется Итальянский государственный монетный и полиграфический институт.

Медали зимней Олимпиады-2026 / Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Как сообщает МОК, награды будут вручены в 195 дисциплинах: по 245 золотых, серебряных и бронзовых. Диаметр — 80 мм, толщина — 10 мм. Золотая медаль весит 506 граммов, она состоит из серебра (999 проба) и 6 граммов золота (999,9 проба). Серебряные медали будут сделаны целиком из 500 граммов серебра (999 проба). Бронзовые медали состоят из 420 граммов сплава меди.

Олимпийские медали / Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Награда зимнией Олимпиады-2026 / Фото: olympics.com

Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.