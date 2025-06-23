«Невозможно, пока идет война». Биатлонистов России и Беларуси не пускают на Олимпиаду-2026

В Международном союзе биатлонистов заявили, что полностью поддерживают Украину и не собираются допускать россиян и белорусов к этапам Кубка мира и Олимпийским играм.

«Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до того момента, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. На данный момент эти цели, очевидно, не выполняются. В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в предстоящем сезоне в Кубке мира являются минимальными. Это невозможно, пока продолжается война в Украине. В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступают на ее стороне. Что касается Олимпиады-2026, то будут проведены консультации с Международным олимпийским комитетом, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться», — цитирует ВсеПроСпорт пресс-службу Международного союза биатлонистов.

Ранее Международная федерация санного спорта продолжила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, включая квалификационные этапы к зимней Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Всего будет разыграно 116 комплектов наград — на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх-2022. Впервые в программу Игр войдут соревнования по ски-альпинизму.