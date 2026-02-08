«Она сломалась на три части». Шведская лыжница разбила олимпийскую медаль после награждения

Призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Эбба Андерссон рассказала, что сломала и потеряла часть серебряной медали, которую выиграла в скиатлоне на Олимпийских играх-2026.

По словам шведской спортсменки, это произошло на лыжном стадионе Лаго ди Тезеро, сразу после церемонии награждения.

«Мы с Фридой (Карлссон, олимпийской чемпионкой в скиатлоне, — прим.) решили подойти к нашему фан-клубу. Я бежала вслед за ней, и моя медаль упала в снег. Она сломалась на три части, одну из них я не смогла найти. Надеюсь, что у организаторов есть какой-то план „Б“ на такой случай», — сказала Андерссон для SVT.

Победу в скиатолоне одержала шведка Фрида Карлссон, а Андерссон финишировала второй. Для Эббы это первая личная медаль Олимпиады в карьере.

Фото: Эбба Андерссон (слева) на церемонии награждения / REUTERS/Kai Pfaffenbach

Во вторник, 10 февраля, лыжницы примут участие в спринте классическим стилем.

Ранее сообщалось, что первое золото Италии на Олимпиаде-2026 выиграла родственница «самой красивой женщины в мире».