Впервые с 2014 года. На Олимпийских играх в Италии сыграют хоккеисты из НХЛ

На Играх-2026 будут игроки из НХЛ (Фото: Reuters)

В штаб-квартире Международной федерации хоккея прошла встреча представителей НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ и Международного олимпийского комитета, где было официально подписано соглашение о допуске хоккеистов НХЛ к участию в зимней Олимпиаде-2026.

«Это великий день для международного хоккея и для миллионов фанатов по всему миру. Возвращение лучших хоккеистов мира на Олимпиаду в 2026 году — это огромный шаг вперед для нашего вида спорта», — сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Реклама

Таким образом, игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые после Игр 2014 года.

Напомним, что сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026, ее место заняла команда Франции.

Зимние Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, которая в финале Игр-2022 обыграла Россию.