Российских и белорусских лыжников не допустили к квалификации на Олимпиаду-2026

21 октября, 21:41
Лыжников из страны-агрессора не хотят видеть на Играх (Фото: instagram.com/saveliykorostelev)

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) проголосовал против участия российских и белорусских спортсменов в квалификации на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте FIS.

«Режим AIN (нейтральные спортсмены — ред.), введенный Международным олимпийским комитетом, рассматривается как возможный путь для спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх, в то же время каждая международная федерация самостоятельно решает, позволять ли этим спортсменам участвовать в своей квалификационной системе», — отметили в федерации.

Представители РФ и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Кубок мира по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.

Зимние Олимпийские игры 2026 года будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Матвей Бедный заговорил о возможном бойкоте Паралимпиады-2026 после возвращения РФ флага и гимна.

