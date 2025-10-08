«Не хочу соревноваться с ними»: двукратная чемпионка мира выступила против допуска россиян на Олимпийские игры

Тириль Уднес Венг не хочет соревноваться с россиянами из-за войны в Украине (Фото: instagram.com/weng.tiril)

29-летняя спортсменка заявил, что не считает целесообразным участие россиян в международных соревнованиях во время полномасштабной войны против Украины.

«Странно и неправильно менять мнение, пока война продолжается на том же уровне. Я категорически против их участия и полностью поддерживаю позицию Норвежской федерации лыжного спорта. Мы не терпим эту войну, и я не хочу пока что соревноваться с россиянами», — приводит слова девушки ABC Nyheter.

Реклама

Напомним, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до 21 октября принятие решения по этому поводу.

Зимние Олимпийские Игры 2026 года будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Матвей Бедный заговорил о возможном бойкоте Паралимпиады-2026 после возвращения РФ флага и гимна.