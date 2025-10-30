За 100 дней до зимних Игр-2026 в Украине презентовали форму олимпийцев , а в Италии продемонстрировали подиум, где спортсмены будут получать медали.

«Вот то место, где каждый спортсмен мечтает оказаться. И в следующему году атлеты со всего мира получат возможность подняться на подиум, сделанный итальянскими мастерами. Его уникальные дизайн и форма впитают в себя множество эмоций», — так описывают пьедестал организаторы Олимпиады.

Подиумы, созданные Fondazione Milano Cortina 2026 совместно со студией Cavaletti + Pagliariccio, сочетают в себе современный дизайн и итальянское мастерство, воплощая индивидуальность посредством цветовых градиентов и оттенков, которые усиливают динамизм и визуальную идентичность.

Проект выделяется несколькими ключевыми характеристиками: простотой, модульностью, уникальностью и динамизмом. Эти принципы легли в основу не только дизайна пьедесталов, но и всей системы объектов и сценографии, созданной для церемоний награждения.

Подиумы, изготовленные из дерева и металла, адаптируются к различным дисциплинам, как индивидуальным, так и командным, вмещая до десяти спортсменов на одну ступень.

Фото: x.com/milanocortina26

Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее организаторы презентовали награды, которые получат чемпионы и призеры Белой Олимпиады.