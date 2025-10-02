«Некоторые вещи важнее спорта»: звездная шведская лыжница готова бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за возможного допуска россиян и белорусов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на прошлой неделе провела ежегодную осеннюю встречу в Швейцарии, где обсуждался, в частности, вопрос о том, продолжать ли отстранение России и Беларуси от всех соревнований. Впрочем, решение так и не было принято.

Шведская лыжница Линн Сван возмущена тем, что FIS до сих пор не приняла решение по этому вопросу. Звездная спортсменка даже готова бойкотировать Игры-2026, если все же придется соревноваться с представительницами РФ и РБ.

«Ситуация в мире не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются по этому вопросу. Если ты оставишь эти двери открытыми, их скоро выбьют.

Если вы спросите меня здесь и сейчас, ответ будет таким, что я не хочу соревноваться с ними. Не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы стояла на старте Олимпиады, а они там были. Возможно, буду в отличной форме, а я никогда не выигрывала чемпионскую медаль.

Я могу только надеяться, что у меня хватит мужества в этой ситуации. Потому что последнее, чего хочу, это потерять его в таком деле — некоторые вещи важнее спорта. Если быть откровенной, это [спорт] просто развлечение, которым мы занимаемся, и оно мало что стоит по сравнению с человеческими жизнями", — сказала Сван в интервью Expressen.

Напомним, что после начала полномасштабной войны FIS отстранила сборную России и Беларуси по лыжному спорту. В частности, они пропустили прошлогодний сезон.

В то же время 27 сентября Международный паралимпийский комитет восстановил в правах Паралимпийские комитеты РФ и РБ. До этого МОК разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в зимних Олимпийских играх-2026 только как «нейтральные» атлеты. Условия остаются такими же, как и на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, Линн Сван является победительницей этапов Кубка мира, обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

В 2021-м Сван стала самой молодой лыжницей мира, одержав девять побед в Кубке мира в 21 год и 53 дня. В прошлом сезоне она завоевала шесть индивидуальных наград. Сейчас Линн является одной из ключевых фигур в составе сборной Швеции по лыжным гонкам.

Добавим, что зимние Олимпийские Игры 2026 года будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Матвей Бедный заговорил о возможном бойкоте Паралимпиады-2026 после возвращения РФ флага и гимна.