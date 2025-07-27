Президент МОК рассказала о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2026
Президентом МОК Кирсти Ковентри стала 20 марта 2025 года (Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki)
С 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. Ранее СМИ сообщали, что МОК хочет видеть спортсменов из России в «нейтральном» статусе.
Недавно президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Играм-2026. Она намекнула, что представители этих стран могут выступить в «нейтральном» статусе, как это было на Олимпиаде-2024 в Париже в прошлом году.
«Мы не будем спешить к встречам в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже», — цитирует Ковентри Ski-Nordique.
Напомним, на летней Олимпиаде-2024 в «нейтральном» статусе соревновались 15 спортсменов с российским паспортом и 16 — с белорусским.
На Играх-2026 всего будет разыграно 116 комплектов наград — на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх-2022. Впервые в программу Игр войдут соревнования по ски-альпинизму. Украинские биатлонисты завоевали десять лицензий на Игры-2026.
Кстати, 23 июня Ковентри официально заменила Томаса Баха на посту главы МОК. Ранее мы подробно рассказали о ее биографии.