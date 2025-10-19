«Я ударилась об угол дивана». Олимпийская чемпионка получила досадную травму у себя дома за несколько месяцев до Игр-2026
Джесси Диггинс (Фото: Amanda Pedersen Giske/NTB)
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Джесси Диггинс получила бытовую травму.
Американская спортсменка рассказала, что получила перелом мизинца на ноге, ударившись об угол дивана дома, сообщает NRK.no.
«Вчера я ударилась об угол дивана и сломала мизинец. Такое случается — без трудностей на пути не обойтись. Но это не большая проблема и не помешает подготовке к Олимпийским играм», — рассказала Диггинс.
Несмотря на досадную травму, лыжница не теряет оптимизма и готовится к Олимпиаде.
«Я никогда раньше не ломала палец на ноге, но это не большая проблема. Это просто еще один маленький инцидент на пути к Олимпиаде», — сказала лыжница.
34-летняя американка стала олимпийской чемпионкой в командном спринте 2018 года. В Пекине она завоевала серебро в личном спринте и бронзу в гонке на 30 км.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее сообщалось, что французская лыжница Флора Дольчи получила серьезную травму в свой день рождения и пропустит Олимпиаду.