«Я ударилась об угол дивана». Олимпийская чемпионка получила досадную травму у себя дома за несколько месяцев до Игр-2026

Американская спортсменка рассказала, что получила перелом мизинца на ноге, ударившись об угол дивана дома, сообщает NRK.no.

«Вчера я ударилась об угол дивана и сломала мизинец. Такое случается — без трудностей на пути не обойтись. Но это не большая проблема и не помешает подготовке к Олимпийским играм», — рассказала Диггинс.

Реклама

Несмотря на досадную травму, лыжница не теряет оптимизма и готовится к Олимпиаде.

«Я никогда раньше не ломала палец на ноге, но это не большая проблема. Это просто еще один маленький инцидент на пути к Олимпиаде», — сказала лыжница.

34-летняя американка стала олимпийской чемпионкой в командном спринте 2018 года. В Пекине она завоевала серебро в личном спринте и бронзу в гонке на 30 км.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что французская лыжница Флора Дольчи получила серьезную травму в свой день рождения и пропустит Олимпиаду.