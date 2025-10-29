В Киеве состоялась презентация официальной экипировки олимпийской сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Форма создана совместно с польским брендом 4F, отмечает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

«Это форма, которая несет силу, стиль и гордость за Украину. С ней наши спортсмены будут писать новую историю», — говорится в сообщении НОК.

На презентации присутствовали титулованные олимпийцы Елена Пидгрушная, Александр Абраменко, Валентина Цербе, Вита Семеренко, Елена Петрова, Михаил Кохан.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

До главных зимних соревнований мира осталось ровно 100 дней.

Ранее Матвей Бедный заговорил о возможном бойкоте Паралимпиады-2026 после возвращения РФ флага и гимна.