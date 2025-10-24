Россиян и белорусов не допустили к Паралимпиаде-2026

24 октября, 09:05
Паралимпийцев из РФ и РБ не допустили к участию в Играх-2026 (Фото: AP Photos)

Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил о недопуске сборных России и Беларуси к Паралимпиаде-2026.

Это стало возможным благодаря международным федерациям видов биатлона, лыжного спорта и сноубординга, а также Всемирной федерации парахоккея, которые выступили против участия представителей РФ и РБ в соревнованиях по всем шести видам спорта Игр-2026.

«Так же, как МПК полностью уважает решение Генеральной ассамблеи МПК не поддерживать частичные отстранения НПК Беларуси и НПК России, мы также полностью уважаем решение каждой международной федерации по видам спорта, которыми они руководят.

Позиции FIS, IBU и World Curling пока означают, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в их соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на Паралимпийские зимние игры в Милане и Кортине 2026 года.

Хотя Беларусь и Россия теперь могут соревноваться в турнирах по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла шесть команд, которые примут участие в ноябрьском квалификационном турнире Паралимпийских игр, уже определены", — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Напомним, в сентябре 2025-го Генеральная ассамблея МПК проголосовала за отмену частичного приостановления членства Национальных паралимпийских комитетов РФ и Беларуси в МПК. Как следствие, были восстановлены все права и привилегии членства организаций в МПК и допущены к соревнованиям под своей символикой.

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, Италия с 6 по 15 марта, на них будет разыграно 79 комплектов наград в шести видах спорта.

Кстати, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 2026 года только как «нейтральные» атлеты.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Паралимпийцы Война России против Украины Международный паралимпийский комитет Паралимпиада-2026

