«Хочу чувствовать себя свободной». Звезда биатлона объяснила, почему завершит карьеру после Олимпиады

Титулованная итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему этот сезон станет последним в ее карьере.

35-летняя спортсменка отметила, что до сих пор у нее был жесткий график из-за требований профессионального спорта и теперь она хочет наслаждаться жизнью и создать семью, сообщает Ski-nordique.

«С тех пор как я начала заниматься биатлоном, моя жизнь всегда была очень спланированной, потому что мне нужно было все идеально вписать.

Теперь я чувствую, будто несу на себе бремя… Я хочу чувствовать себя свободной, просто свободной.

Больше всего, я хочу наслаждаться жизнью, иметь дни без расписания, а потом создать семью, стать матерью. У меня всегда было это желание", — призналась Вирер.

Ранее Вирер заявила, что завершит карьеру после зимней Олимпиады-2026.

Вирер трижды добывала бронзу на Олимпийских играх, четыре раза выигрывала золото чемпионатов мира и дважды становилась победительницей общего зачета Кубка Мира.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по биатлону Феликс Ляйтнер неожиданно завершил карьеру в 28 лет.