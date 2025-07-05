Россия остается изгоем. Очередная федерация отказалась пускать спортсменов из РФ на Олимпийские игры

В Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не собираются пересматривать недопуск российских атлетов к международным стартам.

«Решение об отстранении российских спортсменов, которое было принято Советом FIS более трех лет назад, остается в силе. И на данный момент без внешних изменений ситуации в организации не видят причин для пересмотра этого решения. Это касается как Кубка мира, так и Олимпиады, так как отбор туда в любом случае проходит через FIS», — приводит слова федерации Vseprosport.

Напомним, представители России отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения.

Ранее в Международном союзе биатлонистов заявили, что полностью поддерживают Украину и не собираются допускать россиян и белорусов к этапам Кубка мира и Олимпийским играм.

Кроме того, Международная федерация санного спорта продолжила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, включая квалификационные этапы к зимней Олимпиаде-2026.

Не пустили на Игры-2026 и сборную России по хоккею, ее место заняла Франция.

Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Всего будет разыграно 116 комплектов наград — на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх-2022. Впервые в программу Игр войдут соревнования по ски-альпинизму.