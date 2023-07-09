Искали морская разведка и водолазы: во Франции погиб 17-летний баскетболист

9 июля, 21:52
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Исса Туре (Фото:Twitter/javcm_basket)

Исса Туре (Фото:Twitter/javcm_basket)

Исса Туре, выступавший за Клермон в юношеской лиге Elite U18, погиб в баскетбольном лагере на юге страны.

Как сообщает BasketNews, игрок утонул на курорте в муниципалитете Кане-ан-Руссильон.

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Об исчезновении подростка сообщили экстренным службам. К месту происшествия прибыли водолазы, пожарные, жандармы, вертолет и самолет морской разведки Falcon 50. Тело Туре было найдено водолазами около берега.

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Ранее мы писали, что брат украинской баскетболистки погиб в битве за Ирпень.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Баскетбол

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