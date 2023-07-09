Искали морская разведка и водолазы: во Франции погиб 17-летний баскетболист 9 июля, 21:52 Исса Туре (Фото:Twitter/javcm_basket)

Исса Туре, выступавший за Клермон в юношеской лиге Elite U18, погиб в баскетбольном лагере на юге страны.



Как сообщает BasketNews, игрок утонул на курорте в муниципалитете Кане-ан-Руссильон.

Об исчезновении подростка сообщили экстренным службам. К месту происшествия прибыли водолазы, пожарные, жандармы, вертолет и самолет морской разведки Falcon 50. Тело Туре было найдено водолазами около берега.

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