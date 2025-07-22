17-летняя Онофрийчук установила уникальное достижение, выиграв общий зачет Кубка мира

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук стала лучшей в общем зачете Кубка мира в личном многоборье по итогам сезона-2025. Это произошло впервые в истории нашей страны.

Лидер сборной Украины завершила заключительный турнир с тремя медалями: серебром в упражнениях с обручем и лентой, бронзой в личном многоборье. 17-летняя Онофрийчук обошла на 10 баллов бывшую россиянку Варфоломееву, которая выиграла для Германии золото на Олимпиаде-2024.

Кубок мира-2025: топ-3 зачета личного многоборья

Таисия Онофрийчук (Украина) — 135 баллов Дарья Варфоломеев (Германия) — 125 Стиляна Николова (Болгария) — 120

Отметим, что став первой художественной гимнасткой с победой в зачете многоборья, Таисия также завершила сезон лидером отдельных рейтингов в упражнениях с обручем и лентой, занимает второе место за упражнения с булавами и третье — с мячом.

Всего в сезоне-2025 на уровне Кубка мира Таисия получила 12 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Кстати, 2025-й год стал действительно прорывным для Онофрийчук. Ранее она принесла Украине первое за 28 лет золото в личном многоборье и трижды поднималась на подиум с отдельными предметами на чемпионате Европы.

Добавим, что 20−24 августа в бразильском Рио-де-Жанейро Таисия будет соревноваться на чемпионате мира-2025.

