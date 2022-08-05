Украина инициативу пока не поддержала. 35 стран мира требуют отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований 5 августа, 15:08 Международным федерациям рекомендовали исключить российских и белорусских спортсменов и команды (Фото:REUTERS/Athit Perawongmetha)

35 стран со всего мира требуют отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований из-за развязанной войны в Украине, сообщается на официальном сайте Министерства спорта Польши.



Данную инициативу поддержали 25 членов Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

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Интересно, что подпись от Украины под данным документом пока отсутствует.

«Мы требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, устранения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, а также приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России.

Мы рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из международных соревнований, а также лишить Россию и Беларусь права на организацию крупных международных соревнований", — прокомментировал данную инициативу министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, при каких условиях Россия и Беларусь смогут рассчитывать на ослабление санкций в спорте.

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