Выиграл Олимпиаду босиком и был приговорен к смерти. Удивительная история рекордсмена, о котором сняли кино 10 сентября, 14:38 Бикила финиширует в Риме-1960 (Фото:wikipedia.org)

63 года назад на Олимпийских играх в Риме произошло событие, которое вошло в историю мирового спорта. Абебе Бикила завоевал золотую медаль, пробежав 42 км без обуви.



«Потребовались сотни тысяч итальянских солдат, чтобы Муссолини захватил Эфиопию. И оказалось достаточно всего одного эфиопа, чтобы покорить Рим», — так кто-то сказал про Абебе Бикилу.

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Солдат императорской гвардии Бикила исправно нес службу в Эфиопии и даже не помышлял о великих спортивных победах. Однако перед Олимпиадой 1960 года в Риме сразу два сильнейших эфиопских марафонца из-за болезни вылетели из состава.

И тогда тренер сборной Эфиопии, ранее работавший из гвардейцами, вспомнил о Бикиле, который выделялся недюжей выносливостью. Так Абебе получил билет на Олимпийские игры.

Босой триумф

10 сентября 1960 года. Триумфальная арка Константина. Здесь запланирован финиш марафонского забега.



И именно оттуда фотографии необычного победителя разлетаются по всему миру. Олимпийским чемпионом в марафоне стал Абебе Бикила. 42 километра и 195 метров он пробежал босиком! И установил мировой рекорд — 2:15.16,2.

Почему Абебе бежал без обуви? Есть две версии. Первая, всего несколько пар кроссовок для Эфиопии предоставил спонсор команды. Но когда Бикила пришел на примерку, то не нашел для себя комфортной обуви.

Бикила (№11) на олимпийской дистанции / Фото: wikipedia.org

Вторая версия, спортсмен на тренировках бегал в обуви и босой. И так высчитал, что босиком у него выше темп, а значит будет и лучше результат.

Звезду герою

В Аддис-Абебу Бикила вернулся национальным героем. Император присвоил ему звание капрала, вручил Золотую звезду, дал дом и автомобиль с водителем.

А вскоре в Эфиопии произошла попытка военного переворота. Имя Бикилы оказалось в списке участников. Говорят, он был приговорен к смертной казни, но потом помилован.

Через четыре года после триумфа в Риме Бикила повторил свой успех в Токио. И снова с мировым рекордом!

Император вручает орден Бикиле / Фото: wikipedia.org

Национальный траур

В 1969 году Абебе в результате автомобильной аварии оказался парализованным. Занялся стрельбой из лука, участвовал в Stoke Mandeville Games, которые в будущем стали Паралимпийскими играми.

Умер Бикила 25 октября 1973 года от инсульта. Ему был 41 года. Похороны собрали до 75 тысяч человек, а в стране был объявлен национальный траур.

В 2009 году об Абебе Бикиле в Эфиопии сняли фильм «Атлет», который подавался на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.