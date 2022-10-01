Пришлось срочно извиняться. Экс-биатлонистка сборной Украины попала в скандал из-за лайка посту с российским оккупантом — СМИ 1 октября, 20:54 Абрамова выступала за Украину с 2012 года (Фото:biathlon.com.ua)

Экс-биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова попала в скандал из-за лайка посту с российским оккупантом, который отправился воевать в соседнюю страну, сообщает Tribuna.



33-летняя уроженка Ульяновской области (Россия) поставила в Instagram отметку «нравится» сообщению своей коллеги и бывшей соотечественницы Ольги Подчуфаровой, в котором та поддержала своего друга, ушедшего на войну.

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На это обратил внимание один из пользователей соцсети, назвав поступок Абрамовой абсурдным.

Ольга отреагировала на его упрек сообщением: «Меня восхищают те, кто идет добровольцем. А вы как, добровольно или повестку ждете?».

Позже биатлонистке пришлось извиняться за свои слова. «Народ, это был сарказм, не взяла слово „восхищаюсь“ в кавычки. Свою позицию я не меняю. Считаю, что осознано и добровольно идти на войну — это огромная ошибка. Я не поддерживаю», — написала Ольга в сторис Instagram.

Фото: Ольга Абрамова via Instagram

Сообщалось, что Министерство по делам молодежи и спорта исключило из состава сборной Украины по биатлону натурализованных россиянок Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову.