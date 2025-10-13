Украинки выиграли клубный ЧМ по художественной гимнастике, опередив россиянок из академии Кабаевой
Школа Дерюгиных победила в Японии (Фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation)
Украинская команда Школа Дерюгиных заняла первое место на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup, который состоялся в Японии.
В составе Школы Дерюгиных выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.
Украинки завоевали золото в командном зачете, набрав 326,150 балла. Они опередили нейтральных россиянок из академии Небесная грация Алины Кабаевой — олимпийской чемпионки, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина.
Кроме этого, Онофрийчук стала победительницей личного многоборья в старшей возрастной группе.
Украинские спортсменки отказались пожимать руки нейтральным россиянкам во время церемонии награждения, сообщает Tribuna.com.
Клубный чемпионат мира Aeon Cup, командный зачет
1. Школа Дерюгиных (Украина) — 326,150 балла
2. Нейтральные россиянки — 324,100
3. Burlo/Pacific (США) — 319,350
Мы писали, что в августе Украина впервые за 12 лет выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике.