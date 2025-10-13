Украинская команда Школа Дерюгиных заняла первое место на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup, который состоялся в Японии.

В составе Школы Дерюгиных выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.

Украинки завоевали золото в командном зачете, набрав 326,150 балла. Они опередили нейтральных россиянок из академии Небесная грация Алины Кабаевой — олимпийской чемпионки, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина.

Кроме этого, Онофрийчук стала победительницей личного многоборья в старшей возрастной группе.

Украинские спортсменки отказались пожимать руки нейтральным россиянкам во время церемонии награждения, сообщает Tribuna.com.

Клубный чемпионат мира Aeon Cup, командный зачет

1. Школа Дерюгиных (Украина) — 326,150 балла

2. Нейтральные россиянки — 324,100

3. Burlo/Pacific (США) — 319,350

Мы писали, что в августе Украина впервые за 12 лет выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике.