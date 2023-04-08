Они поменялись местами. Два марафонца провернули громкую аферу ради поездки на Олимпиаду 8 апреля, 16:54 Сантьяго бежал вместо Зарко (Фото:twitter/AS)

В 2021 году прошли соревнования по марафонскому бегу в Дрездене, где путевку на Олимпийские игры завоевал представитель Гондураса Иван Зарко. Однако вместо него бежал другой спортсмен.

Все раскрылось после финиша, когда спортсмен под номером 450 — в стартовом протоколе Иван Зарко — преодолел марафонскую дистанцию с рекордом Гондураса (2:17,6) и завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио.

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Однако в марафонце, который для конспирации бежал в темных очках и в кепке, никто не узнал Зарко. А вскоре выяснилось, что вместо Ивана бежал испанец Камило Сантьяго.

Пока шли разбирательства спортивные власти Гондураса закрыли на это глаза. Зарко поехал на Олимпиаду в Токио, где занял последнее место со временем — 2:44.36.

И вот в этом деле наконец-то поставлена точка. За манипулирование результатами Камило Сантьяго и Иван Зарко получили дисквалификацию на шесть месяцев, сообщает Sportowe Fakty.

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