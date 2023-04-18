Оранжевый порошок. Активист оригинально сорвал матч чемпионата мира по снукеру — видео 18 апреля, 11:29 Протест на ЧМ по снукеру (Фото:Скриншот)

Неприятный инцидент произошел на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде. Протестующий запрыгнул на стол во время матча и рассыпал оранжевый порошок.

Активист организации Just Stop Oil остановил матч между Робертом Милкинсом и Джо Перри. Его подружка пыталась проделать тоже самое во время матча Марк Аллен и Фань Чжэнъи, однако ее вовремя остановила охрана.

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Позже организация Just Stop Oil опубликовала заявление, подтверждающее, что именно она стояла за этой акцией протеста.

«Мы требуем, чтобы правительство немедленно остановило все новые британские проекты по использованию ископаемого топлива, и призываем британские спортивные учреждения вступить в гражданское сопротивление политике правительства», — заявление Just Stop Oil в Twitter.

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