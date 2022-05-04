«Умри, мразь». Российский спортсмен начал получать угрозы после забега в футболке с гербом Украины

4 мая, 17:55
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Александр Антонов финишировал в футболке с гербом Украины (Фото:соцсети)

Александр Антонов финишировал в футболке с гербом Украины (Фото:соцсети)

Российский спортсмен Александр Антонов выступил в забеге в Екатеринбурге в футболке с гербом Украины, после чего начал получать угрозы.

Антонов занял второе место и выложил фото в футболке с национальным символом Украины у себя в соцсетях, сообщает местное издание E1.

Атлет заявил, что не ожидал такой негативной реакции от людей.

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« На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую людей. Понятно, что среди них есть и боты и реальные люди, но их бесчисленное количество.

«Умри, мразь – это самое безобидное. Я не рассчитывал на такой масштаб. В посте я делал акцент на спортивном результате, а не на футболке, в которой финишировал», — сказал Антонов.

соцсети
Фото: соцсети

Ранее олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев дал жесткий ответ кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты, породившей подонков».

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Россия Герб Украины Екатеринбург

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