Российские оккупанты похитили украинского спортсмена в Харьковской области 27 июня, 19:00 Захватчики выкрали спортсмена 12 июня (Фото:Александр Чуб via Facebook)

В захваченном Купянске Харьковской области российские военные похитили украинского велоспортсмена Александра Чуба.



Как сообщила Суспильному его сестра Яна Воловик, оккупационная власть выкрала атлета 12 июня по «обвинению в сотрудничестве с ВСУ и нарушении комендантского часа».

Видео дня

О похищении своего брата — чемпиона по велоспорту BMX и детского тренера — она узнала, когда в пророссийских медиа появилось видео с Чубом.

«На этом видео показано, что мой брат признается в том, что он хранил оружие для того, когда на территорию Купянска придут Вооруженные силы Украины. Мой брат не имеет никакого отношения к армии. Я считаю, что эти обвинения безосновательны. Просто он патриот, он волонтер, у него четкая проукраинская позиция», — рассказала Воловик.

Сестра велоспортсмена выразила уверенность, что оккупанты заставили его говорить на камеру заготовленный текст.

«Распространяем в соцсетях какую-то информацию с призывами, не знаю, о какой-то помощи. Родителей не пускают к нему, не дают никакой информации. Невозможно с ним ни по телефону, никак поговорить. Поэтому не знаем, в Купянске ли он еще, или его куда-то перевезли, мы не знаем, в каком он состоянии, пытали ли его, или его избивали. Не знаем, жив ли он еще», — сказала Воловик.

На днях во временно оккупированной Херсонской области российские военные похитили главу Станиславской громады Ивана Самойленко.

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