Александр Погорелко стал вторым в соревнованиях по бегу на 400 метров (Фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

Александр Погорелко выступил на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Мадриде.

Погорелко представлял Украину в беге на 400 метров.

Эту дистанцию он преодолел за 44,81 секунды, что позволило ему занять второе место на командном европейском первенстве. Результат Александра стал новым национальным рекордом Украины.

Предыдущий рекорд Украины также принадлежал Александру. В апреле прошлого года он преодолел дистанцию за 44,94 с.

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Бег на 400 метров

Мужчины

Сэмюэл Риардон ( Великобритания) — 44,60 Александр Погорелко ( Украина) — 44,81 Патрик Саймон Эньинги ( Венгрия) — 44,84

