Прошел всю дистанцию с флагом. Александр Стыгарь установил рекорд Украины в IronMan по триатлону 30 ноября, 17:57 Александр Стыгарь прошел всю дистанцию с флагом Украины (Фото:IronMan)

Александр Стыгарь стал первым украинцем, который принял участие в IronMan из триатлона и преодолел всю дистанцию с флагом Украины, который развернул на финише.

Он не профессиональный триатлонец и подготовился в кратчайшие сроки, чтобы рассказать о несокрушимости украинцев на весь мир. Новый украинский рекорд зафиксировал Национальный проект «Книга рекордов Украины» 25 ноября в Израиле.

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Фото: IronMan

Стыгарь — совладелец агентства по зарубежной недвижимости и автоцентру в Киеве, криптоэксперт и основатель криптоклуба. Он не планировал проходить Ironman в этом году, но летом решил начать подготовку, ведь война внесла свои коррективы и неизвестно было, представится ли еще когда-то шанс преодолеть дистанцию.

Ironman является самым изнурительным состязанием по триатлону. Его основали в 1978 году и распределили на 3 основных этапа: заплыв на 3,86 км, 180,2 км на велосипеде и марафон на 42 км. Нынешний айрон состоялся в израильской Тверии, а участие в нем приняли 923 спортсмена, из которых финишировали только 712.



Фото: IronMan

Нынешнюю дистанцию усложнила еще и погода. Половину времени был ливень, град и дул сильный ветер. Поэтому каждый четвертый участник так и не добрался до финиша.



Об Ironman мечтают многие профессиональные триатлеты, ведь это дистанция, которую не всем по силам преодолеть. Обычно к ней готовятся в течение года или двух.



Стыгарь является любителем в триатлоне, но он смог подготовиться к Ironman всего за полгода. До июля, когда началась тренировка, он даже не умел плавать кролем. С тренером работали в дистанционном формате: созванивались, готовили программу, а затем Александр отправлял видео и получал правки по технике исполнения.

Фото: IronMan

«Наш потенциал безграничный, гораздо больше, чем мы думаем. Какие бы сложные времена мы ни переживали, главное — ставить перед собой большие цели и никогда не сдаваться. Я сам был удивлен, что в неидеальных условиях без тренера рядом удалось подготовиться к такой сложной дистанции. В Ironman принимают участие спортсмены из разных стран, поэтому я хотел взбодрить украинцев и показать всему миру, что они, волевые и несгибаемые, даже в сложные времена достигают выдающихся результатов», — говорит рекордсмен.

