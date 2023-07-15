Украинский рекордсмен не поехал на чемпионат мира по плаванию из-за экзамена 15 июля, 09:19 Александр Желтяков (Фото:LEN)

Обладателя олимпийской лицензии Александра Желтякова не оказалось в составе сборной Украины.



14 июля в японской Фукуоке начался чемпионат мира по водным видам спорта. Участие в турнире примут шесть украинских пловцов. Однако в составе не оказалось 17-летнего Александра Желтякова — обладатель олимпийской лицензии в плаванию на спине на дистанции 200 метров.

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Перед ЧМ-2023 Желтяков выступил на юниорском чемпионате Европы, которое завершил с тремя медалями (две золотые), а также с новым национальным рекордом.

В интервью «Суспільне Спорт» тренер Петр Нагорный рассказал, что неучастие Желтякова в чемпионате мира связано с экзаменами, которые будет сдавать спортсмен. Они совпадают с чемпионатом мира и делают невозможным его участие в турнире.

Речь, скорее всего, идет о национальном мультипредметном тесте — экзамене, который сдают выпускники школ для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

В то же время Нагорный отметил, что вместо взрослого чемпионата мира Желтяков будет соревноваться на юниорском мировом первенстве. Оно состоится с 4 по 9 сентября в Израиле.