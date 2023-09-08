Выиграл медаль чемпионата мира. 17-летний украинский пловец установил национальный рекорд — видео 8 сентября, 15:05 Александр Желтяков (Фото:instagram.com/s_yellow_)

Украинский пловец Александр Желтяков стал вторым на чемпионате мира среди юношей, который проходит в Израиле.

Желтяков принял участие в заплыве на дистанции 50 метров на спине. В финал он вышел с четвертого места, показав время 25,21 секунды.

В решающем заплыве 17-летний спортсмен улучшил свой результат на 0,3 секунды, что позволило ему завоевать серебряную медаль чемпионата мира.

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Желтяков также обновил национальный рекорд среди юниоров и взрослых на этой дистанции — 24,91 секунды.

Ранее лучший результат в истории Украины принадлежал Богдану Касьяну, который на Всемирных играх показал время 25,09 секунды.

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Примечательно, что это не единственный национальный рекорд в активе Желтякова. Александру принадлежат лучшие результаты на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также в смешанной эстафете 4×100 м комплексным стилем.

Ранее сообщалось, что французский пловец побил рекорд легендарного Фелпса, который держался 15 лет.