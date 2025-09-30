Александра Меркушина появилась в Instagram в стиле Венздей — главной героини одноименного сериала, которую играет американская актриса Дженна Ортега.

Биатлонистка поделилась видео, где предстала в черном наряде и с темными волосами, а также исполнила танец под композицию Леди Гаги — The Dead Dance, записанную специально для второго сезона сериала.

Под публикацией Меркушина пошутила: «Впишусь ли я в семью Адамсов?»

Напомним, первый сезон Венздей вышел осенью 2022 года, а второй — летом 2025-го.

