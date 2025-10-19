Клуб НБА отчислил звезду украинского баскетбола перед стартом сезона

Алексей Лэнь (Фото: Sacramento Kings/Facebook)

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нью-Йорк Никс объявил об отчислении украинского центрового Алексея Лэня.

Также в состав Никс на новый сезон не попали Гаррисон Мэтьюс и Мэтт Райан, сообщила пресс-служба клуба.

32-летний Лэнь подписал с Нью-Йорком негарантированный контракт в сентябре этого года. Украинец принял участие в тренировочном лагере команды и двух предсезонных матчах — против Филадельфии и Вашингтона, набрав пять и два очка соответственно.

Прошлый сезон Лэнь начинал в составе Сакраменто Кингз, где провел 36 матчей. В среднем он набирал 1,4 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 0,8 передачи.

В феврале центровой присоединился к Лос-Анджелес Лейкерс. Там он отыграл 10 поединков регулярного чемпионата, в которых улучшил статистику — 2,2 очка, 3,1 подбора и 0,8 передачи за матч.

Лэнь выступает в НБА с 2013 года. Он начинал карьеру в США в составе Финикса, позже выступал за Атланту, Торонто и Вашингтон.

Мы писали, что украинец стал одним из самых результативных игроков команды в матче перед стартом сезона в НБА.

Редактор: Орест Дыда

