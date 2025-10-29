Украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал

29 октября, 10:02
Алексей Лень (Фото: Алексей Лень/Instagram)

Украинский баскетболист Алексей Лень стал игроком мадридского Реала.

Об этом сообщает агентство SIG Sports, которое представляет интересы спортсмена.

Стороны заключили многолетний контракт, но срок не разглашается.

Как отмечают СМИ, руководство Реала искало нового центрового после того, как тренерский штаб потерял доверие к Бруно Фернанду, который не оправдал ожиданий. Кроме того, наставник клуба Серджио Скариоло хорошо знает возможности Леня, поскольку они уже работали вместе в сезоне 2020/21 в составе Торонто Рэпторс.

Перед переходом в Испанию Лень короткое время принадлежал Нью-Йорк Никс, однако был отчислен после предсезонного сбора.

За свою карьеру в НБА 32-летний центровой провел 12 сезонов.

Реал, который является действующим чемпионом Испании и сейчас занимает пятое место в таблице. 30 октября мадридский клуб сыграет против Фенербахче в рамках Евролиги.

Ранее сообщалось, что грек Адетокумбо установил историческое достижение на старте сезона НБА.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол Алексей Лэнь

