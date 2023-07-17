Середа и Болюх стали серебряными призерами чемпионата мира в прыжках в воду и получили лицензию на Олимпиаду-2024 17 июля, 14:32 Спортсмены набрали 439,32 балла (Фото:Ukrainian Diving Federation)

Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали серебряные медали на чемпионате мира в синхронных прыжках с вышки.

За свое выступление спортсмены набрали 439,32 балла. Золото завоевала команда Китая, бронзу — Мексики.

Для 16-летнего Болюха это первая медаль чемпионата мира в карьере.

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Кроме серебряных наград Середа и Болюх завоевали первую лицензию на Олимпийские игры-2024 в прыжках в воду.

Ранее Алексей Середа и Кирилл Болюх стали чемпионы Европейских игр.