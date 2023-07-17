Середа и Болюх стали серебряными призерами чемпионата мира в прыжках в воду и получили лицензию на Олимпиаду-2024
Спортсмены набрали 439,32 балла (Фото:Ukrainian Diving Federation)
Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали серебряные медали на чемпионате мира в синхронных прыжках с вышки.
За свое выступление спортсмены набрали 439,32 балла. Золото завоевала команда Китая, бронзу — Мексики.
Для 16-летнего Болюха это первая медаль чемпионата мира в карьере.
Кроме серебряных наград Середа и Болюх завоевали первую лицензию на Олимпийские игры-2024 в прыжках в воду.
Ранее Алексей Середа и Кирилл Болюх стали чемпионы Европейских игр.